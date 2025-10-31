Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 13:46

Обновленную стратегию развития Арктики внесли в правительство

Чекунов сообщил о внесении обновленной стратегии по Арктике в правительство

Фото: Alexei Druzhinin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Проекты указов президента России Владимира Путина о согласовании новых редакций Основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны до 2050 года внесены в правительство РФ, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. По его словам, которые передает ТАСС, была проделана очень важная работа.

Очень важна работа, выполненная по решению президента, по обновлению основополагающих указов об утверждении Основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации уже на период до 2050 года. Проекты указов <…> в настоящий момент внесены [в правительство], — пояснил Чекунков.

Ранее глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон на полях Веронского Евразийского экономического форума заявил, что для освоения запасов газа в Арктике требуется международная кооперация. Руководитель корпорации отметил, что американские СПГ-проекты на Аляске не могут реализоваться без большого числа зарубежных партнеров. Аналогичным образом дела обстоят в российской Арктике, пояснил он.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман отмечал, что опыт России в строительстве ледоколов дает стране преимущество перед Западом в освоении Арктики. Парламентарий убежден, что лидерству РФ способствует привычка к выживанию и работе в условиях холода.

