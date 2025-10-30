«Новатэк» призвал к международной кооперации для освоения Арктики Михельсон призвал к международной кооперации в Арктике для освоения запасов газа

Международная кооперация требуется в российской Арктике для освоения запасов газа региона, заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон на полях Веронского Евразийского экономического форума. По его словам, которые приводит ТАСС, без этого такую задачу практически невозможно.

Без международной кооперации освоение арктической зоны практически невозможно, — подчеркнул Михельсон.

Глава компании отметил, что американские СПГ-проекты на Аляске не могут реализоваться без большого числа зарубежных партнеров. Аналогичным образом дела обстоят в российской Арктике, убежден Михельсон.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество России и США в регионе будет полезным. По его мнению, многие пытаются сорвать диалог Москвы с Вашингтоном.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман отмечал, что опыт России в строительстве ледоколов дает стране преимущество перед Западом в освоении Арктики. Парламентарий убежден, что лидерству РФ способствует привычка к выживанию и работе в условиях холода.