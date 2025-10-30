Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:43

Михельсон спрогнозировал резкий скачок спроса на СПГ

Михельсон: в 2025 году мировой спрос на СПГ вырастет на четыре процента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мировой спрос на сжиженный природный газ вырастет на четыре процента в 2025 году, заявил глава «Новатэка» Леонид Михельсон. По его словам, которые передает РИА Новости, обычно этот показатель не превышает двух процентов.

В среднем рынок СПГ растет на где-то около 2% в год. Но из-за резкого спроса в Европе в этом году ожидается рост потребления порядка 4%, — отметил Михельсон.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в новом пакете санкций включил запрет для стран объединения на закупку российского сжиженного природного газа. По данным источника, также будут ограничены перемещения дипломатов РФ по территории ЕС.

До этого журналисты рассказали, что Евросоюз вопреки санкциям является крупнейшим покупателем российского СПГ. Так, с февраля 2022 по сентябрь 2025 года ЕС импортировал около половины сжиженного газа из РФ.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев также подчеркнул, что поэтапный запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа создает возможности для переориентации экспортных потоков. По его словам, катастрофы для отечественной газовой отрасли в новых ограничениях нет. Времени для перестройки логистики достаточно, уточнил эксперт.

