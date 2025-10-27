«Вызов, но не катастрофа»: эксперт о запрете ЕС на закупку СПГ в России

Поэтапный запрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа создает возможности для переориентации экспортных потоков, заявил NEWS.ru ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев. По его словам, катастрофы для отечественной газовой отрасли в новых ограничениях нет. Времени для перестройки логистики достаточно, уточнил эксперт.
С апреля 2026 года под запрет попадают краткосрочные контракты, а с января 2027 года — долгосрочные, заключенные до июня 2025 года. На практике это означает, что существующие долгосрочные контракты «Новатэка», например с TotalEnergies и Shell, юридически могут действовать до 2028 года. Для российской газовой отрасли эта ситуация, конечно, вызов, но не катастрофа. У нас достаточно времени для перестройки логистики и переориентации потоков на азиатский рынок, — сказал Расторгуев.
По словам эксперта, Европа рискует столкнуться с ростом цен на энергоносители для своих потребителей, принимая политически мотивированные решения. В то же время Россия получает стимул для ускоренного развития восточного направления, объяснил Расторгуев.
Ранее агентство Reuters сообщило, что Евросоюз в новом пакете санкций включил запрет для стран объединения на закупку российского сжиженного природного газа. По данным источника, также будут ограничены перемещения дипломатов РФ по территории ЕС.
До этого 19-й пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что ограничения касаются деятельности банков и трансакций в криптовалютах.