23 октября 2025 в 10:11

Евросоюз запретит странам объединения покупать российский газ

ЕС включил в пакет санкций запрет на закупку российского СПГ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евросоюз в новом пакете санкций включил запрет для стран объединения на закупку российского сжиженного природного газа, информирует Reuters. По данным источника, также будут ограничены перемещения дипломатов РФ по территории ЕС.

Агентство уточняет, что запрет подразумевает поэтапный отказ от поставок СПГ. Краткосрочные контракты позволяют уложиться в срок равный шести месяцам. Отказ от долгосрочных соглашений начнется с 1 января 2027 года.

Новый пакет ограничений также включает санкции против 117 судов из «теневого флота» России, в основном танкеров. В результате общее число кораблей достигло 558. В список ЕС попали банки в Казахстане и Белоруссии.

Источники в дипломатических кругах Евросоюза сообщили, что под ограничения также попадут четыре компании, связанные с нефтяной промышленностью КНР. В их число вошли два НПЗ, торговая фирма и компания, которая помогает в обходе санкций в нефтяном и других секторах.

Ранее 19-й пакет санкций Евросоюза против России вступил в силу. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас отметила, что ограничения касаются деятельности банков и транзакций в криптовалютах.

