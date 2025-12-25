Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден критикует Украину в связи со своими многомиллионными долгами, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его мнению, американский бизнесмен стремится улучшить свое финансовое положение, возвращаясь в публичную сферу.

Действительно, Хантер Байден пытается снова вернуться в публичное пространство. Он дал большое интервью и пытается продавать свою собственную книгу мемуаров. Это происходит не от хорошей жизни, поскольку у Хантера сейчас большие финансовые проблемы. Он погряз в многомиллионных долгах после всех судебных процессов, которые были заведены в его адрес, в том числе связанных с его работой на Украине. Поэтому сейчас он, как в выражении: «Не можешь победить — возглавь». Это как раз его логика. Честно говоря, я не думаю, что у него это получится, — высказался Дудаков.

По его словам, Хантер Байден пытается изменить свою позицию и критиковать Киев, утверждая, что обвинения в его адрес являются следствием проблем в украинской экономике и политике. Как считает политолог, сын 46-го президента США не осознавал, во что ввязался, и почему решил заниматься бизнесом на Украине.

Ранее Хантер Байден признался, что его работа в украинской газовой компании Burisma была ошибкой. Он охарактеризовал Украину как место с глубоко укоренившейся коррупцией.