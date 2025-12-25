Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 13:01

Украина стала змеиным логовом для сына экс-главы США

Сын Джо Байдена Хантер назвал Украину змеиным логовом

Хантер Байден Хантер Байден Фото: Rod Lamkey for NY Post/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сын бывшего президента США Джо Байдена, Хантер Байден, заявил, что его сотрудничество с украинской газовой компанией Burisma было ошибкой. В интервью шоу The Shawn Ryan Show он назвал Украину змеиным логовом с высоким уровнем коррупции, передает газета The New York Post.

Думаю, что это была ошибка. Я был очень, очень наивен в отношении того, какое змеиное логово представляет собой Украина… уровень коррупции до сих пор поражает, — заявил он.

Ранее Хантер Байден выразил мнение, что главными ошибками его на посту президента США стали слабая иммиграционная политика и вывод американских войск из Афганистана. По его словам, эти шаги обернулись катастрофическими неудачами.

До этого жена американского лидера Дональда Трампа Мелания пригрозила сыну бывшего президента США Джо Байдена иском на $1 млрд (79 млрд рублей). Причиной стали «клеветнические» заявления в ее адрес в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна. Представитель жены Трампа потребовал от Хантера «немедленного отказа от ложных, клеветнических, уничижительных и подстрекательских заявлений».

Хантер Байден
Джо Байден
США
Украина
