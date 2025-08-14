Мелания Трамп обвинила сына Байдена в клевете Мелания Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском за клевету по делу Эпштейна

Жена американского лидера Дональда Трампа Мелания пригрозила сыну бывшего президента США Джо Байдена Хантеру иском на $1 млрд (79 млрд рублей), сообщает Fox News. Причиной стали «клеветнические» заявления в ее адрес в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Адвокат первой леди США утверждает, что Хантер Байден 5 августа опубликовал на YouTube видео «Хантер Байден возвращается», в котором прозвучали ложные заявления.

Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие», — говорится в письме адвоката.

Представитель жены Трампа потребовал от Хантера «немедленного отказа от ложных, клеветнических, уничижительных и подстрекательских заявлений». Если он не выполнит требование, Мелания намерена подать иск с требованием о выплате $1 млрд ущерба.

Ранее американские журналисты выяснили, что Трамп и Эпштейн крепко дружили на протяжении 15 лет. Их близкое общение продолжалось с 1990 по 2004 год. Разрыв отношений произошел из-за конфликта вокруг покупки особняка в Палм-Бич. Его Трамп приобрел за $41 млн (3 млрд рублей).