Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 11:40

Мелания Трамп обвинила сына Байдена в клевете

Мелания Трамп пригрозила Хантеру Байдену иском за клевету по делу Эпштейна

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жена американского лидера Дональда Трампа Мелания пригрозила сыну бывшего президента США Джо Байдена Хантеру иском на $1 млрд (79 млрд рублей), сообщает Fox News. Причиной стали «клеветнические» заявления в ее адрес в связи с делом финансиста Джеффри Эпштейна.

Адвокат первой леди США утверждает, что Хантер Байден 5 августа опубликовал на YouTube видео «Хантер Байден возвращается», в котором прозвучали ложные заявления.

Вот ложные утверждения в видео, которые по сути являются клеветой: «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие», — говорится в письме адвоката.

Представитель жены Трампа потребовал от Хантера «немедленного отказа от ложных, клеветнических, уничижительных и подстрекательских заявлений». Если он не выполнит требование, Мелания намерена подать иск с требованием о выплате $1 млрд ущерба.

Ранее американские журналисты выяснили, что Трамп и Эпштейн крепко дружили на протяжении 15 лет. Их близкое общение продолжалось с 1990 по 2004 год. Разрыв отношений произошел из-за конфликта вокруг покупки особняка в Палм-Бич. Его Трамп приобрел за $41 млн (3 млрд рублей).

Мелания Трамп
Хантер Байден
Джеффри Эпштейн
клевета
США
иски
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Tefal подала в суд на популярного российского актера
«Ответят за это»: депутат об ударе ВСУ по Ростову-на-Дону
Вассерман раскрыл, поделят ли Путин и Трамп мир в ходе саммита на Аляске
Два населенных пункта в ДНР перешли под контроль России
Путин и Трамп встретятся вблизи захоронения советских летчиков
В Госдуме рассказали, кто стоял за ракетной программой «Сапсан»
Сношал детей после тренировок: Фадеев и Собчак объявили войну педофилу
Журналисты обнародовали график Путина на Аляске
Названо эффективное средство ВС России для защиты городов от атак ВСУ
Стало известно, по какой формуле пройдет встреча Путина и Трампа
Онколог перечислил ранние симптомы рака полости рта
Ушаков назвал главную тему переговоров Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, где в США приземлится самолет с российской делегацией
Россияне стали меньше нуждаться в услугах курьеров
«Чувствую себя русской»: кубинская певица об участии в «Интервидении»
Кремль озвучил состав делегации России на саммите в штате Аляска
Ситуация в Сумской области утром 14 августа: жесткая мясорубка, сбит Ми-24
Военэксперт указал на нюанс украинского дрона «Летучая лисица»
Украину уличили в критической зависимости от российских ресурсов
В Кремле рассказали, с чего начнется встреча Путина и Трампа на Аляске
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.