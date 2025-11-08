В Москве задержали известного дагестанского религиозного деятеля В московском аэропорту задержали Ахмада Батлухского по делу о клевете

В московском аэропорту задержали религиозного деятеля из Дагестана Ахмада Батлухского, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале. По его словам, подозреваемого отправили в Махачкалу для расследования уголовного дела о клевете.

По поступившей информации, известный дагестанский религиозный деятель Ахмад Батлухский сегодня в Москве в аэропорту был задержан, — говорится в сообщении.

Как отметил Хадулаев, против Батлухского возбудили дело по статье 128.1 УК РФ «Клевета». В мае этого года полиция Советского района Махачкалы объявила его в розыск по той же статье.

