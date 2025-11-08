Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 ноября 2025 в 20:25

В Москве задержали известного дагестанского религиозного деятеля

В московском аэропорту задержали Ахмада Батлухского по делу о клевете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском аэропорту задержали религиозного деятеля из Дагестана Ахмада Батлухского, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале. По его словам, подозреваемого отправили в Махачкалу для расследования уголовного дела о клевете.

По поступившей информации, известный дагестанский религиозный деятель Ахмад Батлухский сегодня в Москве в аэропорту был задержан, — говорится в сообщении.

Как отметил Хадулаев, против Батлухского возбудили дело по статье 128.1 УК РФ «Клевета». В мае этого года полиция Советского района Махачкалы объявила его в розыск по той же статье.

Ранее Минпромторг России сообщил о задержании директора департамента машиностроения ТЭК Михаила Кузнецова. Ведомство активно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую помощь в рамках проверки.

До этого спецназ Росгвардии провел рейд по московским хостелам и задержал более 370 мигрантов. По данным следствия, они нарушили правила пребывания в городе и работали на складах и производствах без разрешения. Всех задержанных передали в полицию для оформления административных протоколов.

задержания
Махачкала
уголовные дела
клевета
