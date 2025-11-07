Директора департамента Минпромторга Кузнецова задержали

Минпромторг России официально подтвердил факт задержания директора департамента машиностроения ТЭК Михаила Кузнецова, передает ТАСС. Отмечается, что в настоящее время министерство активно взаимодействует со следственными органами и оказывает им необходимое содействие.

Ранее в Магасе районный суд Ингушетии арестовал управляющего отделением Национального банка Ингушетии (республиканского отделения ЦБ) Магомед-Бека Ужахова. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

До этого суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении главы Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева. Он проходит подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы. Чиновник, зная об отставании подрядчика от графика, подписал дополнительное соглашение, увеличив авансирование до 90% от суммы контракта. Ущерб бюджету региона оценивается в 460 млн рублей.