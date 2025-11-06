Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 ноября 2025 в 12:25

Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ

Суд арестовал управляющего отделением Нацбанка в Ингушетии Ужахова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Магасе районный суд Ингушетии арестовал управляющего отделением Национального банка Ингушетии (республиканского отделения ЦБ) Магомед-Бека Ужахова, передает объединенная пресс-служба судов региона. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, Ужахов знал, что его родственник, сотрудник отдела информатизации, похитил из банка мобильную рабочую станцию стоимостью 109 725 рублей. Однако он не сообщил об этом в Южное главное управление и Главному аудитору ЦБ, а также не принял мер, чтобы уволить родственника и привлечь его к ответственности.

В октябре 2024 года Ужахов дал указание своим подчиненным подготовить документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно оприходования фактически отсутствующего имущества, — рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, из-за действий управляющего его родственник с февраля 2023 по октябрь 2024 года присвоил имущество Центробанка. Ущерб оценен более чем в 4 млн рублей.

Ранее суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении главы Аскизского района Хакасии Абрека Челтыгмашева. Он проходит подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы. Чиновник, зная об отставании подрядчика от графика, подписал дополнительное соглашение, увеличив авансирование до 90% от суммы контракта. Ущерб бюджету региона оценивается в 460 млн рублей.

аресты
суды
Ингушетия
хищения
