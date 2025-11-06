Стало известно об аресте главы республиканского отделения ЦБ

В Магасе районный суд Ингушетии арестовал управляющего отделением Национального банка Ингушетии (республиканского отделения ЦБ) Магомед-Бека Ужахова, передает объединенная пресс-служба судов региона. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, Ужахов знал, что его родственник, сотрудник отдела информатизации, похитил из банка мобильную рабочую станцию стоимостью 109 725 рублей. Однако он не сообщил об этом в Южное главное управление и Главному аудитору ЦБ, а также не принял мер, чтобы уволить родственника и привлечь его к ответственности.

В октябре 2024 года Ужахов дал указание своим подчиненным подготовить документы, содержащие заведомо недостоверные сведения относительно оприходования фактически отсутствующего имущества, — рассказали в пресс-службе.

По версии следствия, из-за действий управляющего его родственник с февраля 2023 по октябрь 2024 года присвоил имущество Центробанка. Ущерб оценен более чем в 4 млн рублей.

