29 октября 2025 в 11:39

Чиновнику из Хакасии выбрали меру пресечения за превышение полномочий

Чиновник Челтыгмашев получил запрет определенных действий по делу о полномочиях

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Суд выбрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения главе Аскизского района Хакасии Абреку Челтыгмашеву, сообщает ТАСС. Чиновник проходит подозреваемым по делу о превышении должностных полномочий при исполнении контракта на строительство школы.

Челтыгмашеву избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий на время следствия, — сказано в сообщении.

Согласно данным следствия, в марте 2022 года власти Аскизского района заключили контракт на строительство школы, перечислив подрядчику аванс в размере 10% от общей стоимости работ. В период с 2022 по 2025 год чиновник, располагая информацией о серьезном отставании подрядчика от графика, инициировал заключение дополнительного соглашения. Этот документ увеличил размер авансирования до 90% от всей суммы контракта.

После истечения срока действия договора оказалось, что объект так и не был сдан. По оценкам экспертов, стоимость невыполненных строительно-монтажных работ превысила 460 млн рублей. Следствие считает, что действия Челтыгмашева причинили бюджету Хакасии именно такой ущерб.

Ранее в СК сообщили, что экс-замглавы Минцифры Максим Паршин должен был получить взятку в 31,5 млн рублей. Деньги ему передавали, чтобы получить гранты на 449 млн рублей для компаний, связанных с бывшим руководителем «БФТ-холдинга» Александром Моносовым. Экс-министра приговорили к девяти годам колонии.

Хакасия
чиновники
суды
коррупция
