28 октября 2025 в 14:05

Осужденный экс-замглавы Минцифры хотел получить взятку в 31,5 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экс-замглавы Минцифры Максим Паршин должен был получить взятку в 31,5 млн рублей, сообщила пресс-служба СК. Деньги ему передавали, чтобы получить гранты на 449 млн рублей для компаний, связанных с бывшим руководителем «БФТ-холдинга» Александром Моносовым. Экс-министра приговорили к девяти годам колонии.

В 2023 году Паршин получил от представителя ряда коммерческих организаций Александра Моносова взятки на 3,75 млн рублей — часть из обещанной взятки в общей сумме на 31,5 млн рублей, — сказано в сообщении.

Моносова приговорили к 8,5 года колонии. Кроме того, Паршину запретили после освобождения работать на руководящих должностях в госструктурах шесть лет, а бизнесмену — пять лет занимать управленческие посты в компаниях. Суд также назначил обоим штраф по 315 млн рублей.

Ранее во Владимирской области правоохранительные органы задержали начальника женской ИК № 1. Его заподозрили в получении взятки в крупном размере. По данным следствия, руководителя колонии поймали в момент передачи денег.

