В России предложили создать точки с бесплатным Wi-Fi по всей стране Сенатор Гибатдинов призвал создать точки с бесплатным Wi-Fi по всей стране

Сенатор и член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов подготовил письмо главе Минцифры РФ Максуту Шадаеву с предложением о создании общественных мест с бесплатным публичным доступом к Wi-Fi, передает ТАСС. По данным агентства, в документе подчеркивается важность доступности Интернета по всей России, что актуально в связи с частыми отключениями мобильного интернета.

В условиях отключения мобильного интернета, масштабирование [такой] практики на всю территорию Российской Федерации будет позитивно воспринято гражданами, а также обеспечит развитие критически важной инфраструктуры, — сказано в письме.

Ранее сообщалось, что в Москве возникли проблемы с работой WhatsApp, поступило около 600 обращений от пользователей, большая часть из которых связана с российской столицей. Жители Москвы сообщают, что не могут отправлять сообщения как через Wi-Fi, так и через мобильный интернет, независимо от того, какого оператора связи они используют.

Тем временем операторы связи начали массово уведомлять абонентов о повышении тарифов из-за увеличения НДС. Налог увеличится с 20 до 22% с 2026 года. При этом в «письмах счастья» операторы сообщают, что тарифы подорожают более чем на 20%.