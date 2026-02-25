Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi Юрист Виноградов: штраф за взлом Wi-Fi соседа может достигать 200 тыс. рублей

Штраф за использование Wi-Fi соседа может достигать 200 тыс. рублей, рассказал RT доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Он отметил, что для привлечения к ответственности потребуются четкие доказательства.

Таким образом, само появление незнакомого устройства в списке подключений говорит лишь о том, что к роутеру подключалось чужое оборудование. Этого мало, чтобы утверждать, что интернетом пользовался конкретный человек. Для привлечения к ответственности нужно не только зафиксировать факт постороннего подключения, но и установить, кто именно пользовался сетью, а также каким способом он получил доступ, — рассказал Виноградов.

Юрист призвал всегда защищать домашние сети с помощью пароля, а также регулярно менять его. По его словам, также можно использовать современные протоколы шифрования WPA2 или WPA3.

Ранее директор нижегородского филиала МТС Андрей Белов рассказал, что открытый Wi-Fi в кафе, аэропортах и торговых центрах, несмотря на кажущееся удобство, может представлять угрозу для сохранности личной информации. По его словам, в первую очередь важно убедиться в подлинности имени сети.