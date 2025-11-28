В Москве пожаловались на крупный сбой в WhatsApp Пользователи WhatsApp столкнулись со сбоями в работе мессенджера в Москве

Пользователи WhatsApp из Москвы пожаловались на перебои в работе мессенджера. Согласно данным сервиса «Сбой.рф», к 09:05 мск было зафиксировано около 600 жалоб, большинство из которых поступили из российской столицы. По словам москвичей, у них не отправляются сообщения ни через Wi-Fi, ни через мобильный интернет, независимо от оператора связи.

«Не отправляются фото», «Сообщения не отправляются или с большой задержкой», «Видео долго грузит», — отметили пользователи.

Сбои в работе WhatsApp также зафиксированы в Санкт-Петербурге, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстане и Хабаровском крае. Всего за сутки поступило около 770 жалоб из разных регионов. Эксперты отметили, что проблема, вероятнее всего, является временной.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев выразил мнение, что радикальной блокировки WhatsApp в России в ближайшем будущем не случится. Он подчеркнул, что в настоящее время отсутствуют предпосылки для принятия столь жестких мер в отношении популярной платформы.