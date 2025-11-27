День матери
27 ноября 2025 в 15:24

Интернет-омбудсмен оценил возможность блокировки WhatsApp в России

Омбудсмен Мариничев усомнился в скорой блокировке мессенджера WhatsApp в России

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Радикальной блокировки мессенджера WhatsApp в России в ближайшем будущем не случится, предположил в беседе с NEWS.ru интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По его мнению, в настоящее время отсутствуют предпосылки для принятия столь жестких мер в отношении популярной платформы.

Пока что я не вижу причин для радикальной блокировки WhatsApp в России. Однако все может быть, и никто не может спрогнозировать наперед дальнейшее развитие событий, — высказался Мариничев.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что блокировка WhatsApp является вопросом времени. По его мнению, платформа угрожает безопасности жителей России. Он отметил, что в 2025 году количество атак на пользователей WhatsApp увеличилось в 3,5 раза.

До этого сообщалось, что число зарегистрировавшихся в российском мессенджере MAX достигло 55 млн человек. Среднесуточный охват равен 22,1 млн пользователей, при этом рекорд по показателю зафиксировали 6 ноября — 25,6 млн пользователей.

