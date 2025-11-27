В Госдуме оценили возможность блокировки мессенджера WhatsApp

Блокировка мессенджера WhatsApp является вопросом времени, заявил в своем Telegram-канале член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. Платформа угрожает безопасности жителей России, уверен депутат.

Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени, — написал Немкин.

Парламентарий указал, что в 2025 году в 3,5 раза увеличилось количество атак на пользователей WhatsApp. По его словам, были зафиксированы случаи взломов тысяч аккаунтов, кражи данных, а также обнаружены «клоны» личных страниц, через которые мошенники выманивали деньги у людей.

Ранее сообщалось, что 25 ноября россияне дважды за сутки пожаловались на работу WhatsApp. Буквально за полчаса количество жалоб достигло 73. С неполадками столкнулись, в частности, в Москве, Омске, Тюмени, Владивостоке и Краснодаре.

Также стало известно, что ограничения на звонки в популярных мессенджерах WhatsApp и Telegram уже дают заметный эффект — количество мошеннических вызовов значительно снизилось. Как указал депутат Госдумы Сергей Боярский, именно через эти площадки ранее проходила большая часть мошеннических схем, направленных на россиян.