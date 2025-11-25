В России второй раз за сутки произошел сбой в работе WhatsApp

В России второй раз за сутки произошел сбой в работе WhatsApp

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp второй раз за сутки пожаловались на сбои в работе, передает мониторинговый сервис «Сбой.РФ». По его данным, буквально за полчаса количество жалоб достигло 73 штук.

Больше всего сообщений о неполадках зафиксировано от жителей Новосибирской области, потом идут Свердловская область, за ними Москва, Челябинская область и Хабаровский край. На работу мессенджера также жалуются в Омске, Тюмени, Владивостоке и Краснодаре.

Ростовская область! Голосовые не грузятся, фотографии тоже, — пишут пользователи.

Первый масштабный сбой произошел утром 25 ноября. Больше всего жалоб поступило из Новосибирской области (23%), на втором месте оказалась Свердловская область (14%), за ними следуют Москва (9%) и Алтайский край (5%). Пик обращений пришелся на утренние часы.

Ранее стало известно о нестабильной работе мобильного приложения Газпромбанка. Буквально за 15 минут было получено 77 жалоб на работу онлайн-банка, клиенты не могли попасть в личные кабинеты. Проблема коснулась пользователей в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге.