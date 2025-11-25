День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 18:15

В России второй раз за сутки произошел сбой в работе WhatsApp

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Пользователи популярного мессенджера WhatsApp второй раз за сутки пожаловались на сбои в работе, передает мониторинговый сервис «Сбой.РФ». По его данным, буквально за полчаса количество жалоб достигло 73 штук.

Больше всего сообщений о неполадках зафиксировано от жителей Новосибирской области, потом идут Свердловская область, за ними Москва, Челябинская область и Хабаровский край. На работу мессенджера также жалуются в Омске, Тюмени, Владивостоке и Краснодаре.

Ростовская область! Голосовые не грузятся, фотографии тоже, — пишут пользователи.

Первый масштабный сбой произошел утром 25 ноября. Больше всего жалоб поступило из Новосибирской области (23%), на втором месте оказалась Свердловская область (14%), за ними следуют Москва (9%) и Алтайский край (5%). Пик обращений пришелся на утренние часы.

Ранее стало известно о нестабильной работе мобильного приложения Газпромбанка. Буквально за 15 минут было получено 77 жалоб на работу онлайн-банка, клиенты не могли попасть в личные кабинеты. Проблема коснулась пользователей в Москве, Свердловской области и Санкт-Петербурге.

интернет
мессенджеры
сбои
WhatsApp
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Союзники США начали создавать альянс без Вашингтона
Книга к юбилею, усталость от города, слова об эмиграции: как живет Аверин
Пельш рассказал о зарплате членов жюри КВН
На Украине задержали инкассаторов, которые перевозили не деньги
В Совбезе раскрыли, как Россия будет бороться с этническими анклавами
Диета при инсулинорезистентности: как питаться, чтобы спасти здоровье
Восемь ножевых и учет в психушке: тиран отнял у жены детей
В одной из башен «Москва-Сити» сработала пожарная тревога
Индия согласилась покупать российскую нефть при двух условиях
Сенатор объяснил, в чьих руках находится судьба украинского кризиса
Как сделать кормушку для птиц и чем их можно подкармливать зимой
В США застрелили 22-летнюю певицу Delarosa
В России успешно запустили ракету-носитель в интересах военных
Военэксперт ответил, почему у ВСУ нет шансов противостоять России в ДНР
В Совбезе назвали опасность для России со стороны других государств
Украине пообещали неотвратимое возмездие за атаку БПЛА на юг России
Автоэксперт объяснил, что необходимо изменить в работе курьеров
Диетолог оценила пользу картошки и гречки
Подросток умерла от истощения из-за боявшейся коронавируса матери
Раскрыто, насколько опасен распространяющийся в Европе грибковый вирус
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок
Общество

Вкусное горячее на новогодний стол. «Гармошки» из курицы с творожным сыром — нужны грудка, паприка и чеснок

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.