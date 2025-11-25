В работе популярного банка произошел сбой

Пользователи мобильного приложения Газпромбанка начали массово жаловаться на трудности с доступом, передает мониторинговый сервис «Сбой.РФ». Портал сообщил, что за 15 минут получил сразу 77 жалоб на работу онлайн-банка, клиенты не могут попасть в личные кабинеты.

Больше всего жалоб поступает от пользователей из Москвы — они оставили 23% всех сигналов, на втором месте Свердловская область (13%), на третьем — Санкт-Петербург (9%). Проблема коснулась и клиентов банка из Башкирии, Красноярского края и Вологодской области.

Перед этим масштабный сбой произошел в работе популярного мессенджера WhatsApp. Сервис некорректно работает сразу в нескольких российских регионах. Количество сообщений о проблемах за сутки достигло 900 штук. Больше всего жалоб поступило из Новосибирской области (23%), на втором месте оказалась Свердловская область (14%), за ними следуют Москва (9%) и Алтайский край (5%).

До этого фиксировались перебои в работе Ростелекома. Львиная доля сигналов поступила от москвичей, но трудности с подключением отмечали также в Челябинской и Самарской областях и пользователи из Санкт-Петербурга.