24 ноября 2025 в 18:14

Россияне жалуются на массовый сбой в работе популярного провайдера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В работе «Ростелекома» зафиксированы массовые сбои, передает портал «Сбой.рф». По данным платформы, за последние 15 минут на неполадки пожаловались 44 пользователя.

Больше всего жалоб пришлось на Москву — 11% от общего числа столкнувшихся с проблемами в работе провайдеров. Еще по 7% пришлось на Челябинскую и Самарскую область, а также Санкт-Петербург.

Также сообщалось о неполадках в работе сервиса «Яндекс Музыка». За час от пользователей поступило 193 жалобы. Причины сбоя не уточнялись.

Ранее крупный провайдер безопасности Cloudflare столкнулся с масштабным сбоем в своих сервисах. Тысячи интернет-ресурсов испытали проблемы с работой. Наибольшее количество сообщений о проблемах зафиксировано вечером в 18:51 мск: пиковое значение — 724 жалобы.

До этого в работе транспортной компании ПЭК произошел сбой, это подтвердил генеральный директор предприятия Андрей Мякин. Некоторые пользователи сообщали о приостановке доставок грузов, что происходило на фоне неработающего сайта и распространяющихся слухов о возможной хакерской атаке.

