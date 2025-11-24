День матери
Крупный сбой произошел в работе популярного музыкального сервиса

Сбой произошел в работе «Яндекс.Музыки»

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В работе сервиса «Яндекс.Музыка» произошел крупный сбой, следует из данных Downdetector. За последний час поступило 193 жалобы. Причины пока не уточняются.

Больше всего людей недовольны работой сервиса в целом (55%). Также пользователи фиксируют сбой при открытии сайта «Яндекс.Музыки» (35%), а также личного кабинета (5%). Наиболее активно о неполадках сообщают жители Алтайского края (5%), Санкт-Петербурга (4%), Нижегородской области (3%), Москвы (3%) и Адыгеи (3%).

Ранее крупный провайдер безопасности Cloudflare столкнулся с масштабным сбоем в своих сервисах. Тысячи интернет-ресурсов испытали проблемы с работой. Наибольшее количество сообщений о проблемах было зафиксировано вечером в 18:51 мск, достигнув пикового значения в 724 жалобы.

До этого в работе транспортной компании «ПЭК» произошел сбой, это подтвердил генеральный директор предприятия Андрей Мякин. Некоторые пользователи сообщали о приостановке доставок грузов, что происходило на фоне неработающего сайта и распространяющихся слухов о возможной хакерской атаке.

