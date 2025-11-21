Крупный сбой Cloudflare парализовал работу тысяч сайтов Сбой Cloudflare вызвал проблемы в работе сайтов по всему миру

Крупный провайдер безопасности Cloudflare столкнулся с масштабным сбоем в своих сервисах, следует из данных на сайте Downdetector. Тысячи интернет-ресурсов испытали проблемы с работой.

Первые жалобы от пользователей начали поступать после 15:00 мск. Наибольшее количество сообщений о проблемах было зафиксировано вечером в 18:51 мск, достигнув пикового значения в 724 жалобы.

Ранее в работе транспортной компании «ПЭК» произошел сбой, это подтвердил заместитель генерального директора предприятия Андрей Мякин. Некоторые пользователи сообщали о приостановке доставок грузов, что происходило на фоне неработающего сайта и распространяющихся слухов о возможной хакерской атаке.

До этого пользователи портала «Госуслуги» столкнулись со сбоями в его работе. Было зафиксировано 47 жалоб за 15 минут. Наибольшее количество обращений поступило из Москвы. В других регионах России уровень жалоб не превышал 10%.

Кроме того, крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. На вечер 18 ноября количество жалоб превышало 60.