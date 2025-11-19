Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В России зафиксирован сбой в работе портала «Госуслуги»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Пользователи «Госуслуг» столкнулись с проблемами в работе портала, сообщает «Сбой.рф». Согласно данным мониторингового сервиса, за последние 15 минут зафиксировано 47 жалоб.

Как отмечается на сайте, наибольшее число обращений поступило из Москвы (37%). В остальных регионах РФ количество жалоб не превышает 10%, следом за столицей идут Санкт-Петербург, Свердловская, Пензенская, Иркутская и Омская области (по 7%), далее — Татарстан, Подмосковье, Пермский и Краснодарский края, а также Чувашия, Новосибирская и Калужская области (везде в районе 4%).

Ранее крупный сбой произошел в работе мессенджера Telegram. На вечер 18 ноября количество жалоб превышало 60.

До этого российские пользователи столкнулись с неполадками в работе сервиса Cloudflare. Согласно данным сервиса, всплеск обращений зафиксирован в 14:45. Проблемы охватили пользователей по всей стране, а количество жалоб резко возросло до 735 за час. Пользователи сталкиваются с несколькими серьезными проблемами: они не могут загрузить веб-сайты, а также испытывают трудности с доступом к серверам.

Россия
сбои
Госуслуги
сервисы
