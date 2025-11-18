В работе Cloudflare произошел масштабный сбой

Во вторник, 18 ноября, российские пользователи столкнулись с неполадками в работе сервиса Cloudflare, сообщает Downdetector. Согласно данным сервиса, всплеск обращений зафиксирован в 14:45. Проблемы охватили пользователей по всей стране, и количество жалоб резко возросло до 735 за час.

Cloudflare представляет собой глобальную сеть доставки контента и платформу для обеспечения кибербезопасности, которой пользуются миллионы веб-сайтов по всему миру. Сбой в работе сервиса привел к недоступности множества интернет-ресурсов.

По географии жалоб лидирует Орловская область с 13%, затем следует Белгородская область с 8%, Республика Хакасия — 6%, Свердловская и Омская области по 5%. Пользователи сталкиваются с несколькими серьезными проблемами: они не могут загрузить веб-сайты, испытывают трудности с доступом к серверам и полностью лишены возможности использовать ресурсы, которые работают через инфраструктуру Cloudflare. Обращения поступали с различных типов устройств: Windows (56,8%), Android (27,2%), iOS (8,6%), Mac OS X (4,9%) и Linux (2,5%).

Ранее произошел сбой в работе мобильного приложения «Сбер». Большинство жалоб поступило в промежуток с 06:00 до 08:00. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к приложению, некоторые — о неполадках в личном кабинете. Позднее пресс-служба банка сообщила, что все сервисы вернулись к нормальному функционированию.