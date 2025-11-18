Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 15:11

В работе Cloudflare произошел масштабный сбой

Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Во вторник, 18 ноября, российские пользователи столкнулись с неполадками в работе сервиса Cloudflare, сообщает Downdetector. Согласно данным сервиса, всплеск обращений зафиксирован в 14:45. Проблемы охватили пользователей по всей стране, и количество жалоб резко возросло до 735 за час.

Cloudflare представляет собой глобальную сеть доставки контента и платформу для обеспечения кибербезопасности, которой пользуются миллионы веб-сайтов по всему миру. Сбой в работе сервиса привел к недоступности множества интернет-ресурсов.

По географии жалоб лидирует Орловская область с 13%, затем следует Белгородская область с 8%, Республика Хакасия — 6%, Свердловская и Омская области по 5%. Пользователи сталкиваются с несколькими серьезными проблемами: они не могут загрузить веб-сайты, испытывают трудности с доступом к серверам и полностью лишены возможности использовать ресурсы, которые работают через инфраструктуру Cloudflare. Обращения поступали с различных типов устройств: Windows (56,8%), Android (27,2%), iOS (8,6%), Mac OS X (4,9%) и Linux (2,5%).

Ранее произошел сбой в работе мобильного приложения «Сбер». Большинство жалоб поступило в промежуток с 06:00 до 08:00. Пользователи сообщали о проблемах с доступом к приложению, некоторые — о неполадках в личном кабинете. Позднее пресс-служба банка сообщила, что все сервисы вернулись к нормальному функционированию.

сбои
сервисы
жалобы
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Илону Маску хватило одной фразы для ответа на обвинения Билли Айлиш
Три человека погибли в страшном ДТП с бензовозом
Россиянам рассказали, смягчит ли ЦБ меры по блокировке банковских счетов
Тимошенко подсказала Киеву единственный выход из коррупционного скандала
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Воронежем
«Международный скандал»: Журова о недопуске стрелков из РФ до Сурдлимпиады
В России предложили наказывать за езду детей на питбайках
Концерт в честь 50-летия песни «День Победы» состоится в Кремле
ТОП-8 идеальных осенних блюд: сытно, тепло и проще, чем кажется
В Архангельской области добыли два уникальных алмаза
Девушка из Москвы победила на конкурсе фотожурналистики имени Стенина
Синоптик раскрыл, будет ли грядущая зима в России аномально холодной
Онищенко объяснил, чем опасны игры с модификацией генов
Силуанов пригрозил Западу последствиями в случае изъятия активов России
В Кремле раскрыли объем товарооборота России с ШОС
Врач назвал опасный вирус, которым можно заразиться из-за суши
Составители Кембриджского словаря выбрали слово 2025 года
Путин указал на попытки России стабилизировать энергорынки
Путин пожал руки всем участникам заседания совета ШОС и попал на видео
Состояние могилы звезды «Бриллиантовой руки» вызвало панику
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.