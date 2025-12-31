Новый год — 2026
31 декабря 2025 в 12:26

Появились подробности отражения атаки ВСУ на резиденцию Путина

Минобороны: военные действовали слаженно при отражении атаки ВСУ на резиденцию

Российские военные действовали слаженно и профессионально при отражении атаки ВСУ на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области, заявил начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков. По словам военачальника, которые приводит пресс-служба Минобороны РФ, боевым расчетам удалось успешно выполнить задачу.

Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов, средств контроля воздушной обстановки радиотехнических войск, мобильных огневых групп, а также средств радиоэлектронной борьбы действовали слаженно, профессионально и эффективно, успешно выполнив боевую задачу, — рассказал военачальник.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ответ России на попытку ВСУ атаковать беспилотниками государственную резиденцию президента РФ Владимира Путина должен быть жестким. Он отметил, что чем дальше продвигается российская армия, тем более циничные и отчаянные действия предпринимает Киев.

До этого белорусский лидер Александр Лукашенко назвал атаку ВСУ «дичайшим терроризмом». Он также задался вопросом, кто именно мог быть инициатором этой операции.

