В Госдуме объяснили отказ Зеленского признать атаку на резиденцию Путина Депутат Шеремет: отрицание атаки ВСУ на резиденцию Путина продиктовано страхом

Отказ президента Украины Владимира Зеленского признать атаку ВСУ на резиденцию президента России Владимира Путина связана с продиктованной страхом попыткой оправдаться, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Он назвал причастность Вооруженных сил Украины к произошедшему неоспоримым фактом.

Парламентарий выразил уверенность, что украинским властям предстоит понести ответственность за данную провокацию. Депутат также считает, что позиция Зеленского связана с намерением выиграть время для дальнейших действий.

Зеленский стремится затянуть время для реализации новых провокаций и античеловеческих планов, — объяснил Шеремет.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в своем поместье Мар-а-Лаго раскритиковал действия Украины, назвав атаку на резиденцию Путина недопустимым шагом. Республиканец провел четкую грань между обороной и наступательными действиями. По его словам, Вооруженным силам Украины не следовало предпринимать подобную операцию, особенно учитывая текущую сложную международную обстановку.