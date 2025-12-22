Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 декабря 2025 в 16:09

«Маниакальная одержимость»: заместитель Лаврова обеспокоился «страхом» ЕС

Рябков заявил, что в ЕС одержимы химерой якобы подготовки нападения России

Сергей Рябков Сергей Рябков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Европейский союз одержим идеей о якобы готовящемся нападении России, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в ходе дискуссии на площадке «Валдай». Как передает ТАСС, дипломат добавил, что такая позиция ЕС вызывает серьезную обеспокоенность.

Серьезную озабоченность вызывает маниакальная одержимость стран Евросоюза химерой будто бы надвигающегося на них нападения со стороны России, — сказал дипломат.

Рябков отметил, что в ЕС стремятся не допустить сближения позиций России и США по вопросу урегулирования конфликта на Украине и вокруг него. Цель объединения также заключается в предотвращении оздоровления обстановки в российско-американских отношениях в целом. По словам Рябкова, такое улучшение полностью противоречило бы тому ненавистническому отношению к России.

Ранее дипломат отмечал, что Франция и Великобритания начали процесс более тесной координации в области ядерных вооружений. Он указал на факт совместного планирования и потенциальную возможность применения ядерного оружия этими странами. Замглавы внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия обладает всеми необходимыми возможностями для гарантированного обеспечения собственной национальной безопасности.

Сергей Рябков
МИД РФ
Евросоюз
угрозы
Валдай
