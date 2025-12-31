Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 12:25

В Одесской области были повреждены два объекта энергетики

В Одесской области зафиксировали прилеты по двум объектам энергетики

Фото: Социальные сети
В Одесской области зафиксированы новые масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночных массированных ударов ВС РФ, сообщила в своем Telegram-канале украинская компания ДТЭК. Под удар попали два энергообъекта, состояние которых оценивается как критическое. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Повреждения значительны. Восстановление оборудования в трудоспособное состояние потребует времени, — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что декабрь стал наиболее тяжелым месяцем для одесских энергетиков: всего за последние тридцать дней серьезные повреждения получили десять подстанций. С начала 2025 года общее количество атакованных энергообъектов в Одесской области достигло 25 единиц.

Днем ранее в порту Одессы начался пожар, огонь вспыхнул сразу после взрыва. Позднее стало известно, что портовая инфраструктура Одессы и Ильичевска попала под удар беспилотников. Также были зафиксированы попадания по промышленным зонам. Минобороны России не прокомментировало эту информацию.

В Одесской области были повреждены два объекта энергетики
