В Одесской области были повреждены два объекта энергетики

В Одесской области зафиксированы новые масштабные повреждения энергетической инфраструктуры в результате ночных массированных ударов ВС РФ, сообщила в своем Telegram-канале украинская компания ДТЭК. Под удар попали два энергообъекта, состояние которых оценивается как критическое. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Повреждения значительны. Восстановление оборудования в трудоспособное состояние потребует времени, — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что декабрь стал наиболее тяжелым месяцем для одесских энергетиков: всего за последние тридцать дней серьезные повреждения получили десять подстанций. С начала 2025 года общее количество атакованных энергообъектов в Одесской области достигло 25 единиц.

Днем ранее в порту Одессы начался пожар, огонь вспыхнул сразу после взрыва. Позднее стало известно, что портовая инфраструктура Одессы и Ильичевска попала под удар беспилотников. Также были зафиксированы попадания по промышленным зонам. Минобороны России не прокомментировало эту информацию.