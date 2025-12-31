Зимний десерт с характером: торт «Эстерхази» с дерзкой облепихой

Торт «Эстерхази» по ГОСТу — это венская классика в строгом советском исполнении: ореховые коржи, масляный крем и фирменная глазурь. Но сегодня мы добавим в традицию немного дерзости — каплю облепиховой кислинки, которая придаст десерту неповторимый шарм и золотой оттенок. Получится празднично, утонченно и совершенно оригинально.

Ингредиенты:

6 яиц,

150 г сахара,

120 г молотого миндаля,

2 ст. л. муки,

щепотка соли,

200 г сливочного масла,

150 г сгущенки,

50 г облепихового пюре,

50 г белого шоколада,

2 ст. л. молока,

1 ч. л. лимонного сока.

Белки взбейте с сахаром и солью до крепких пиков, аккуратно введите орехи и муку. Выпекайте тонкие коржи при 180 градусах около 10 минут. Для крема соедините масло, сгущенку и облепиховое пюре, взбейте до гладкости.

Соберите торт «Эстерхази» по ГОСТу, промазывая слои кремом, и украсьте белой глазурью с легким облепиховым узором. Перед подачей охладите не меньше 6 часов — тогда вкус станет идеальным.

