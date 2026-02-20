Размер имеет значение: госстандарт на длину бананов появился в России

В России впервые появился ГОСТ на свежие бананы, ввозимые в страну. Какие подробности известны, какой размер имеет определяющее значение, каков госстандарт на длину бананов?

Какой размер бананов имеет определяющее значение

Госстандарт на бананы вступит в силу с 1 марта 2026 года. Документ принял Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации 30 апреля 2025 года.

Стандарт вводит единые требования не только к размерам, но и зрелости, качеству, безопасности бананов, поступающих в свежем виде на российский рынок. В зависимости от качества фруктов они делятся на три класса: экстра, первый и второй.

Так, банан экстра-класса должен быть не менее 20 см, первого и второго — минимум 19 и 14 см соответственно. Размеры мелкоплодных и карликовых бананов из Мадейры, Азорских островов, острова Крит и других стран с сухим жарким климатом не устанавливаются стандартом.

Вкус банана, согласно стандарту, на этапе приемки в местах поступления не определяется, однако есть описательная характеристика: очень вяжущий и терпкий, плоды при разрезании имеют легкий огуречный аромат. После дозревания фрукты имеют «специфический запах спелых бананов, вкус сладкий, без постороннего привкуса и аромата».

При приемке не допускается содержание в местах поступления бананов с желтой окраской кожуры, равно как и поломанных плодов, с надрывом кожуры у плодоножки, глубокими порезами, сильными нажимами, трещинами кожуры, перезревших с темно-коричневой, черной или пятнистой окраской.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, ГОСТ определяет правила контроля температурного режима хранения, требования к упаковке и маркировке.

Зачем нужен ГОСТ на бананы

В Росстандарте заявили, что новый ГОСТ на бананы будет международным. Там добавили, что госстандарт повысит прозрачность требований к качеству плодов.

«Стандарт направлен на <...> снижение доли небезопасной или дефектной продукции и обеспечение единых правил оценки для поставщиков и торговых организаций», — пояснили в Росстандарте.

Новый документ устанавливает строгие критерии оценки внешнего вида, размера, количества фруктов в грозди, степени повреждений кожицы и наличия латекса. Реализация бананов с серьезными недостатками, такими как гнилостные поражения, повреждение мякоти, признаки болезней растений, чрезмерное охлаждение или нагрев, а также плодов, достигших стадии перезрелости, категорически запрещена, подчеркнули в службе.

Какой еще ГОСТ ввели в России недавно

Ранее в России впервые начал действовать госстандарт на чак-чак. ГОСТ устанавливает требования к составу и технологии приготовления сладости. В частности, документ прописывает, какими должны быть аромат, вкус, форма и цвет чак-чака. Также обозначены правила маркировки, транспортировки и хранения продукта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ГОСТе, который вступил в силу с 1 января 2026 года, в частности, говорится, что чак-чак представляет собой мучное восточное изделие из обжаренных палочек теста, соединенных медом или сиропом. Палочки должны иметь диаметр не более одного сантиметра и длину до пяти сантиметров.

