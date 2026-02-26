Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 13:40

Домашний «Наполеон» без возни с духовкой: ленивый торт на сковороде

Ленивый «Наполеон» на сковороде Ленивый «Наполеон» на сковороде Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Классический «Наполеон» требует часовой возни с тестом, раскаткой и выпеканием в духовке. Но есть способ обмануть систему: испечь коржи на сковороде за считаные минуты. Они получаются такими же хрустящими, слоеными и рассыпчатыми, как и в духовке, а времени уходит втрое меньше. Этот ленивый вариант выручит, когда гости уже на пороге или просто хочется побаловать себя вкусным тортом без лишних хлопот.

Для теста просейте 400 г муки в миску, добавьте 1 яйцо, щепотку соли и 1 ст. л. уксуса. Натрите на крупной терке 200 г холодного сливочного масла и быстро вотрите его в муку руками, чтобы получилась масляная крошка. Постепенно влейте 100 мл ледяной воды и замесите эластичное тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Разделите тесто на 8–10 частей. Каждую раскатайте в тонкий круг по размеру сковороды. Обжаривайте коржи на сухой разогретой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Они будут пузыриться и покрываться хрустящей корочкой. Готовые коржи остудите на решетке.

Для крема взбейте 500 мл жирных сливок с 100 г сахарной пудры до устойчивых пиков. Добавьте 1 ч. л. ванильного экстракта. Смазывайте каждый корж кремом, складывая их стопкой. Верх и бока тоже промажьте кремом. Дайте торту пропитаться хотя бы 2 часа в холодильнике, но лучше оставить на ночь.

  • Совет: обрезки коржей измельчите в крошку и посыпьте верх торта — получится как в классическом «Наполеоне».

Вкусный домашний медовик — еще один рецепт легендарного торта.

Читайте также
Сушу лаваш и крошу в крем — самый ленивый «Наполеон» без вреда для фигуры: всего 235 ккал на порцию
Общество
Сушу лаваш и крошу в крем — самый ленивый «Наполеон» без вреда для фигуры: всего 235 ккал на порцию
Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?
Семья и жизнь
Постные напитки: от узвара до смузи — что пить, когда молоко под запретом?
Бюджетный торт, который все примут за шедевр. Секрет — крем из манки, масла и лимона. Шоколадный, нежный, тает во рту
Общество
Бюджетный торт, который все примут за шедевр. Секрет — крем из манки, масла и лимона. Шоколадный, нежный, тает во рту
Заливаю манку кефиром на ночь, а утром остается только испечь — нежно, вкусно, быстро
Общество
Заливаю манку кефиром на ночь, а утром остается только испечь — нежно, вкусно, быстро
Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели
Общество
Сгущенка, какао и масло — всего три ингредиента, а получаются конфеты, от которых гости балдеют. Готовим корейские трюфели
наполеон
рецепты
торты
выпечка
десерты
простой рецепт
быстрый рецепт
рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Диетолог перечислила главные источники омега-3
В Совфеде назвали возможную причину переноса переговоров по Украине
Песков напомнил о ядерном факторе на переговорах
Эколог предупредил москвичей о появлении пауков в квартирах
Инвестор раскрыл, что будет с рублем в ближайшее время
«Мало не будет»: Миронов пообещал Британии полное исчезновение
Лавров одним словом объяснил риторику Запада вокруг ЯО для Киева
«Полный крах»: Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее «ядерным кулаком»
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.