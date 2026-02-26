Домашний «Наполеон» без возни с духовкой: ленивый торт на сковороде

Классический «Наполеон» требует часовой возни с тестом, раскаткой и выпеканием в духовке. Но есть способ обмануть систему: испечь коржи на сковороде за считаные минуты. Они получаются такими же хрустящими, слоеными и рассыпчатыми, как и в духовке, а времени уходит втрое меньше. Этот ленивый вариант выручит, когда гости уже на пороге или просто хочется побаловать себя вкусным тортом без лишних хлопот.

Для теста просейте 400 г муки в миску, добавьте 1 яйцо, щепотку соли и 1 ст. л. уксуса. Натрите на крупной терке 200 г холодного сливочного масла и быстро вотрите его в муку руками, чтобы получилась масляная крошка. Постепенно влейте 100 мл ледяной воды и замесите эластичное тесто. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 30 минут.

Разделите тесто на 8–10 частей. Каждую раскатайте в тонкий круг по размеру сковороды. Обжаривайте коржи на сухой разогретой сковороде по 1–2 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Они будут пузыриться и покрываться хрустящей корочкой. Готовые коржи остудите на решетке.

Для крема взбейте 500 мл жирных сливок с 100 г сахарной пудры до устойчивых пиков. Добавьте 1 ч. л. ванильного экстракта. Смазывайте каждый корж кремом, складывая их стопкой. Верх и бока тоже промажьте кремом. Дайте торту пропитаться хотя бы 2 часа в холодильнике, но лучше оставить на ночь.

Совет: обрезки коржей измельчите в крошку и посыпьте верх торта — получится как в классическом «Наполеоне».

Вкусный домашний медовик — еще один рецепт легендарного торта.