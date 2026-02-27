Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 06:21

Стало известно о состоянии ребенка после спасения из пожара в Москве

SHOT: ребенок находится в тяжелом состоянии после пожара в многоэтажке в Москве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ребенок находится в тяжелом состоянии после пожара в многоэтажке на севере Москвы, передает Telegram-канал SHOT. Возгорание произошло в ЖК «Янтарный» на улице Лавочкина и уже локализовано.

По информации источника, в горящей квартире обнаружили 10-летнего мальчика. Спасателям было сложно добраться до ребенка из-за большого количества вещей в помещении.

Сотрудники МЧС вынесли пострадавшего на носилках из дома. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы начался пожар в 25-этажном жилом комплексе «Янтарный». Огонь охватил квартиру на 21 этаже, где находился ребенок.

До этого жительница Красноярского края стала фигуранткой уголовного дела об убийстве троих человек после пожара в Идринско-Краснотуранском округе. Женщина пришла домой и поссорилась с мужем из-за его пьянства, в момент скандала в квартире находились пятеро его собутыльников. После перепалки женщина облила помещение дома легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.

Кроме того, в Санкт-Петербурге на 8-й линии Васильевского острова упавший кирпич пробил голову семилетнему ребенку, которого вела воспитательница из детского сада. Мальчик получил открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости и ушиб мозга. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Причины обрушения кирпича с фасада здания устанавливаются.

