27 февраля 2026 в 07:01

Netflix отказался от Warner Bros после очень выгодного предложения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Стримингововый сервис Netflix отказался от сделки по приобретению Warner Bros. Discovery (WBD), заявили руководители Netflix Тед Сарандос и Грег Питерс. По их данным, причиной стало новое предложение от Paramount Skydance Corporation (PSKY).

При цене, необходимой для того, чтобы сравняться с последним предложением Paramount Skydance, сделка больше не является финансово привлекательной, поэтому мы отказываемся повышать предложение до уровня Paramount Skydance, — говорится в заявлении.

Ранее Netflix представил первый тизер третьего сезона сериала «Уэнсдей». В нем анонсировали участие в проекте актрисы Вайноны Райдер. Известно, что звезда «Очень странных дел» — другого популярного проекта Netflix — появится в сериале как персонаж по имени Табита. У нее будет гостевая роль — поклонники встретят Райдер не во всех эпизодах.

Также стало известно, что фильм «Острые козырьки. Бессмертный человек», основанный на популярном британском сериале, появится в кинотеатрах 6 марта 2026 года, а с 20 марта станет доступен на Netflix. Главную роль Томаса Шелби вновь исполнит Киллиан Мерфи, сыгравший его во всех шести сезонах оригинального проекта.

