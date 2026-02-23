Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 19:49

Для фанатов «Уэнсдея» приготовили сюрприз в преддверии третьего сезона

Netflix представил тизер третьего сезона сериала «Уэнсдей»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стриминговый сервис Netflix представил первый тизер третьего сезона сериала «Уэнсдей». В нем анонсировали участие в проекте актрисы Вайноны Райдер, сообщили в DTF.

Известно, что звезда «Очень странных дел» — другого популярного проекта Netflix — появится в сериале как персонаж по имени Табита. У нее будет гостевая роль — поклонники встретят Райдер не во всех эпизодах.

Ранее сообщалось, что у создателей сериала «Очень странные дела» Росса и Мэтта Дафферов не было готового сценария к финальному эпизоду сериала даже после начала съемок последнего сезона. Ассистент производства Монтана Манискалько заявила, что восьмую серию снимали, хотя она еще не была полностью написана и съемочная группа сама не до конца понимала происходящее.

Также в Сети появился первый тизер пятого сезона сериала «Пацаны» (The Boys). В трейлере продемонстрировали подготовку главных героев к решающему столкновению с супергероями корпорации Vought, завершая сюжетные арки Билли Бутчера и Хоумлендера. Премьера заключительного сезона назначена на 8 апреля 2026 года.

