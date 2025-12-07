Появился тизер финального сезона «Пацанов»

Сериал «Пацаны» (The Boys) вступает в финальную стадию: студия Amazon опубликовала первый тизер-трейлер пятого сезона на платформе и в YouTube. Трейлер демонстрирует подготовку главных героев к решающему столкновению с супергероями корпорации Vought, завершая сюжетные арки Билли Бутчера и Хоумлендера.

Премьера заключительного сезона назначена на 8 апреля 2026 года. Тизер подтвердил участие в проекте звезд оригинального состава, а также возвращение Дженсена Эклса в роли Солдатика. Создатели обещают, что шоу сохранит фирменный стиль с обилием сцен насилия и черного юмора.

Я готов отдать жизнь за пиво, — звучит во вступлении.

Создатели сериала также подчеркнули, что пятый сезон станет итоговым для основной истории. Несмотря на завершение флагманского проекта, Amazon не планирует закрывать франшизу: в разработке находятся новые произведения, расширяющие вселенную «Пацанов». В день премьеры зрителям станут доступны первые две серии. Последующие эпизоды будут выходить с интервалом в одну неделю. Продюсеры обещали зрителям по-настоящему «кровавую кульминацию».

