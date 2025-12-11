Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 14:21

«Ждун» вернется в кинотеатры с Александром Реввой

В Сети появился трейлер семейной комедии «Ждун 2»

В Сети появился трейлер семейной комедии «Ждун 2». Создатели обещают, что сиквел предложит зрителям новые приключения уже знакомых героев и раскроет тайны происхождения Ждунов.

Сюжет второй части будет насыщен драматическими вызовами и неожиданными поворотами, которые сплотят главных персонажей. Самым интригующим анонсом стало то, что «Ждун 2» представит публике «злобных Ждунов», планирующих вторжение на Землю. Это добавляет элемент фантастического триллера в изначально комедийный формат.

Премьера картины назначена на весну следующего года — 30 апреля 2026 года. К актерскому ансамблю, участвовавшему в первой части, присоединились такие знаменитости, как Александр Ревва, Елена Валюшкина и Тимофей Кочнев.

Ранее кинокомпания Gaumont выпустила на официальном YouTube-канале первый трейлер фильма «Кремлевский волшебник» с актером Джудом Лоу в роли президента России Владимира Путина. В ролике показаны ключевые герои картины. В центре сюжета — политтехнолог Вадим Баранов в интерпретации актера Пола Дано.

