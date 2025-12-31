Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 18:28

Появились детали ЧП с россиянкой в Перу

Российская туристка пострадала при столкновении поездов в Перу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гражданка России пострадала в результате железнодорожной аварии на линии к Мачу-Пикчу в Перу, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в стране. Девушка получила травмы, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

В одном из поездов было двое российских туристов. Одна девушка получила легкие травмы. Ей оказывается медицинская помощь в местной клинике. Посольство России в Перу находится с гражданкой на связи, — сообщили в диппредставительстве.

По данным агентства RPP, у россиянки перелом ребра. Смертельные травмы получил машинист поезда.

До этого мужчину и его 10-летнюю дочь накрыло снежной лавиной на горнолыжном курорте Красная Поляна в Сочи. Ребенка, который провел под снегом 15 минут, удалось найти и спасти благодаря другим туристам, откликнувшимся на крики о помощи.

Тем временем появилась информация, что в попавшем в аварию в Таиланде автобусе находились 30 россиян. ДТП произошло 31 декабря, туристы направлялись на новогоднюю экскурсию к реке Квай. После аварии часть россиян согласились продолжить экскурсионную программу. Еще девять человек предпочли вернуться в отель.

Перу
происшествия
поезда
столкновения
