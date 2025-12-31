Появились детали ЧП с россиянкой в Перу Российская туристка пострадала при столкновении поездов в Перу

Гражданка России пострадала в результате железнодорожной аварии на линии к Мачу-Пикчу в Перу, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в стране. Девушка получила травмы, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

В одном из поездов было двое российских туристов. Одна девушка получила легкие травмы. Ей оказывается медицинская помощь в местной клинике. Посольство России в Перу находится с гражданкой на связи, — сообщили в диппредставительстве.

По данным агентства RPP, у россиянки перелом ребра. Смертельные травмы получил машинист поезда.

