31 декабря 2025 в 18:38

Салат «Зимний аперитив»: выглядит дороже, чем он есть

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Зимний аперитив» — это легкий и праздничный салат, который идеально подходит для новогоднего стола или быстрого ужина. Он сочетает свежесть овощей, нежность авокадо и солоноватый вкус лосося.

Начинаем с нарезки 100 г слабосоленого лосося небольшими кусочками. Половину спелого авокадо нарезаем кубиками, добавляем один свежий огурец, нарезанный соломкой, и два вареных яйца, натертых крупно или нарезанных кубиками. Для соуса смешиваем 2 столовые ложки натурального йогурта, сок половины лимона, щепотку соли и перца. Соединяем ингредиенты, аккуратно перемешиваем и выкладываем в салатник или порционные прозрачные стаканчики.

Салат получается свежим, сочным и нарядным, с ярким контрастом вкусов. Он быстро готовится, выглядит эффектно и станет украшением праздничного стола.

Ранее мы поделились рецептом утки в медово-цитрусовой глазури.

