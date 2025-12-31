Суд с Пугачевой, девять детей, уговоры Зеленского: как живет Кушанашвили

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили обрел популярность во время работы в программе «Акулы пера». Как сейчас складывается его карьера и личная жизнь?

Чем известен Кушанашвили

Отар Кушанашвили родился 22 июня 1970 года в Кутаиси на западе Грузии. После окончания школы поступил на факультет журналистики Тбилисского государственного университета, но через год был отчислен и отправился в армию.

В 1992 году переехал в Москву. Первое время жил на вокзале и пытался найти работу в журналистике. Затем стал делать интервью со звездами. Из печатной журналистики ушел после знакомства с директором канала «ТВ-6 Москва», пригласившим его сниматься в программе «Акулы пера», в которой журналисты задавали артистам «неудобные вопросы». По словам телеведущего, ему платили за оскорбления гостей за деньги.

«Я не знал даже, кто придет! <…> Эти деньги мне нужны были для прожиточного минимума. Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева», — поделился он в шоу «НОСТАЛЬЖИ».

Отар Кушанашвили, 2004 год Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Что известно о личной жизни Кушанашвили

Отар Кушанашвили был женат один раз на Марии Якимовой. Журналист считает себя виноватым в разводе.

«Я не был инициатором. Как сказала Роза [Сябитова], в 90% случаев из 100 на развод подает женщина, у которой лопнуло терпение. Я вел себя как скот, и, конечно, у нее не хватило терпения», — признался он.

У журналиста девять детей. Дочери Дарико от Натальи Мельник, Арина от Елены Ростовцевой и Элина от Ирины Киселевой и сыновья Георгий и Николос от Ольги Курочкиной, Федор от Марии Якимовой, Даниил от Ольги Фроловой, Мамука от девушки по имени Алена, а также Роман, о матери которого ничего неизвестно.

Почему судились Пугачева и Кушанашвили

В январе 1997 года на Отара Кушанашвили напали у подъезда его дома. Его избили, состригли волосы и сбрили бровь. По его словам, это могло произойти по заказу любого из известных людей, которых он задел своими высказываниями, в том числе народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Кушанашвили отмечал, что прошел через 27 судебных процессов со знаменитостями и признал свою вину только один раз — в разбирательстве Пугачевой, которая подала на него в суд за клевету и оскорбление.

«И только единожды я поцеловал культяпку, ой, руку Аллы Пугачевой, попросив у нее прощение, потому что был не прав. В 26 была триумфальная победа», — рассказал он в шоу «Алена, блин!».

Алла Пугачева Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Что известно о состоянии здоровья Кушанашвили

В 2024 году у Отара Кушанашвили была диагностирована онкология кишечника и печени четвертой стадии, ему сделали операцию, и он прошел химиотерапию.

«Рак — это не приговор, это диагноз. Это такая же болезнь. Она жестче, беспощаднее, чем другие болезни, но ее можно удушить», — заявил артист после выписки из больницы.

По словам журналиста, во время болезни его поддержали многие артисты.

«Я знаю, как вас пугает слово „онкология“. И мне страшно. Но у меня есть <…> ежедневно звонящие мне Николай Басков, Владимир Сычев, Павлиашвили, Теона Контридзе, Валерий Меладзе <…>, Алла Пугачева, которая интересуется, как у меня дела», — делился он.

Чем сейчас занимается Кушанашвили

Отар Кушанашвили в 55 лет ведет свой проект «КАКОВО?!», где обсуждает новости, а также события из жизни звезд и спортивного мира.

Журналист не поддерживает проведение спецоперации. Кушанашвили знаком с украинским политиком Владимиром Зеленским. По его словам, он уговаривал Зеленского не идти в политику.

Читайте также:

Отказ от «Голубого огонька», доход 900 млн, парики: как живет Кадышева

Яростный ветер и дубак до -30? Погода в Москве в начале января: чего ждать

Ребенок, убийство родных, гонорары у Малахова: как живет Прохор Шаляпин