Уменьшение груди, новый имидж, смерть экс-жениха: как живет Алена Водонаева

Алена Водонаева Алена Водонаева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Телеведущая Алена Водонаева рассказала о сделанной недавно пластической операции на грудь. К каким еще изменениям во внешности прибегла модель, почему погиб ее экс-жених?

Операция и смена имиджа

Водонаева в своем Telegram-канале опубликовала снимки, сделанные после операции по уменьшению груди. По ее словам, маммопластика прошла успешно.

«Восстанавливаюсь и возвращаюсь в строй. Все прошло хорошо», — написала Водонаева.

Известно, что прошлую операцию на груди телеведущая перенесла 10 лет назад. На кадрах после новой маммопластики она показалась поклонникам на больничной койке с грудью, обмотанной бинтами.

Также Водонаева снова нарастила длинные светлые волосы, объяснив это желанием поскорее приблизить весеннее настроение. Свои перемены во внешности звезда прокомментировала, отметив усталость от московских морозов.

«Мне надоел холод, поэтому я опять нарастила светлые волосы и морально настраиваюсь на весну», — заявила она.

Личная жизнь и гибель экс-жениха

Водонаева в 2009 году вышла замуж за бизнесмена Алексея Малакеева. В браке родился сын Богдан, но в 2013 году супруги развелись. По словам ведущей, на расставание повлиял тот факт, что муж постоянно отсутствовал дома из-за работы.

После развода блогер состояла в отношениях со своим директором Антоном Коротковым. Пара планировала пожениться, но спустя время рассталась.

«Я забеременела в июне 2015 года. Мы оба были счастливы от этой новости. Внематочная беременность, мне удалили единственную трубу, я больше никогда не смогу иметь детей. Антон сделал мне предложение, кольцо я храню до сих пор», — рассказывала она.

Коротков после начала спецоперации отправился служить в ряды ВС РФ. В феврале 2025 года стало известно о его гибели в зоне СВО.

«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились… Мы тяжело расставались, любя друг друга. Не общались, я назло ему вышла замуж», — призналась ведущая.

В 2017 году Водонаева вышла замуж во второй раз за диджея Алексея Косинуса. Этот брак распался спустя два года. Сейчас блогер скрывает подробности личной жизни.

Что Водонаева говорила об СВО

Водонаева после начала спецоперации заявила, что не собирается уезжать из России.

«У меня здесь бизнес, я живу здесь 40 лет, у меня сын, который очень любит эту страну. Я живу здесь, я хочу, чтобы здесь было хорошо. Я для этого на своем YouTube-канале и критикую все, что делается в нашей стране плохо, на мой субъективный взгляд», — говорила она.

Ведущая также рассказывала, что за время спецоперации неоднократно сталкивалась с оскорблениями со стороны украинцев в соцсетях.

