Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 15:21

«Настраиваюсь на весну»: Водонаева сменила имидж

Телеведущая Алена Водонаева похвасталась блондинистыми локонами в соцсетях

Алена Водонаева Алена Водонаева Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Модель и телеведущая Алена Водонаева продемонстрировала в Telegram-канале результаты своего бьюти-преображения. Знаменитость снова нарастила длинные светлые локоны, объяснив это желанием поскорее приблизить весеннее настроение.

Свои перемены во внешности звезда прокомментировала, отметив усталость от московских морозов.

Мне надоел холод, поэтому я опять нарастила светлые волосы и морально настраиваюсь на весну, — заявила она.

Ранее модель раскритиковала невесту певца Григория Лепса, блогера Аврору Киба. Она разнесла девушку за отсутствие грамотности, присоединившись к юристу Кате Гордон, которая также осудила возлюбленную артиста. Телеведущая добавила, что сейчас на публике выступают «сплошные инфузории-туфельки, Шариковы и Эллочки-людоедки».

До этого ведущая сообщила, что задолжала Мосэнергосбыту 1 798 498 рублей за электричество. О своих счетах она рассказала подписчикам в соцсетях и объяснила, что задолженность у нее образовалась из-за ошибки компании.

Алена Водонаева
имидж
фотографии
волосы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Жильцовой раскрыл детали похорон телеведущей
Племянник Каддафи опубликовал его последнее аудиосообщение
Бывший администратор базы в Иркутске получил срок из-за смерти мужчины
Голос Симоньян начал объявлять станции для пассажиров «Поезда пропаганды»
Концерт под обстрелом, проблемы с голосом, санкции: как живет Кипелов
Ушел из жизни заслуженный тренер России по теннису
«Даже Шарикову не снилось»: Захарова оценила антироссийские акции Киева
«Доходит до ксенофобии»: Захарова о политике Запада в отношении студентов
Бабушка убитого 9-летнего мальчика рассказала о его последнем дне
Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада
«Вернется в Москву на коне»: с Лазаревой снимут все обвинения? Что известно
Легендарный актер и фронтовик будет праздновать 100-летний юбилей
«Лайфхак туристам»: глава АТОР назвала лучшее время для бронирования отдыха
Председатель ЗакСо Бабушкина провела форум свердловского женского актива
ДТП с участием малолетних детей произошло под Петербургом
На Кубе начали готовиться к войне с США
В файлах Эпштейна нашли косвенное подтверждение замены его тела
Экс-тренер «Зенита» назвал интересным пришедшего в клуб скандального игрока
В АТОР назвали одного из лидеров раннего бронирования среди регионов России
У Петербуржца изъяли 5 кг наркотиков на трассе в Вологодской области
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.