«Настраиваюсь на весну»: Водонаева сменила имидж

Модель и телеведущая Алена Водонаева продемонстрировала в Telegram-канале результаты своего бьюти-преображения. Знаменитость снова нарастила длинные светлые локоны, объяснив это желанием поскорее приблизить весеннее настроение.

Свои перемены во внешности звезда прокомментировала, отметив усталость от московских морозов.

Мне надоел холод, поэтому я опять нарастила светлые волосы и морально настраиваюсь на весну, — заявила она.

Ранее модель раскритиковала невесту певца Григория Лепса, блогера Аврору Киба. Она разнесла девушку за отсутствие грамотности, присоединившись к юристу Кате Гордон, которая также осудила возлюбленную артиста. Телеведущая добавила, что сейчас на публике выступают «сплошные инфузории-туфельки, Шариковы и Эллочки-людоедки».

До этого ведущая сообщила, что задолжала Мосэнергосбыту 1 798 498 рублей за электричество. О своих счетах она рассказала подписчикам в соцсетях и объяснила, что задолженность у нее образовалась из-за ошибки компании.