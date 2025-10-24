Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:55

Водонаева вслед за Гордон набросилась на невесту Лепса и ее речь

Водонаева заявила, что невеста Лепса Аврора Киба не владеет русским языком

Алена Водонаева Алена Водонаева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Невеста певца Григория Лепса, блогер Аврора Киба не владеет русским языком, считает телеведущая Алена Водонаева. В Telegram-канале она раскритиковала девушку за отсутствие грамотности и присоединилась к юристу Кате Гордон, которая также осудила возлюбленную артиста.

Катя, ты только этой девушке удивляешься? У нас больше половины публичных людей не владеют русским языком. Скуднейший, позорный вокабуляр, чудовищные бессвязные формулировки и примитивный уровень мышления, — возмутилась Водонаева.

Телеведущая подчеркнула, что на публике выступают «сплошные инфузории-туфельки, Шариковы и Эллочки-людоедки». По мнению знаменитости, отсутствие грамотности не мешает огромному количеству звезд иметь миллионы поклонников. Водонаева допустила, что фанаты таких звезд такие же «тупые», как их кумиры.

Ранее невеста Лепса опровергла слухи о том, что выходит замуж за артиста из-за денег. Девушка обратила внимание на свою финансовую независимость, подчеркнув стабильное материальное положение до отношений с певцом.

