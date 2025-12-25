Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 11:03

«Русское Радио» возглавило топ музыкальных радиостанций в мессенджере MAX

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru/Создано ИИ
«Русское Радио» возглавило топ музыкальных и развлекательных радиостанций мессенджера MAX. Сейчас канал станции насчитывает 5814 подписчиков, этот показатель стабильно растет. «Русское Радио» заняло первую позицию в списке музыкальных волн по приросту аудитории — в декабре число слушателей в MAX увеличилось на 2211 человек.

С сентября мы системно развиваем «Русское Радио» в мессенджере MAX. В рамках продвижения «Золотого Граммофона» мы начали создавать эксклюзивный контент, адаптированный под платформу, и выстраивать работу с аудиторией. Несмотря на молодость мессенджера, он демонстрирует высокие темпы роста, что открывает для нас дополнительный канал привлечения новой аудитории, — отметил директор департамента цифровых технологий «Русской Медиагруппы» Артем Дубовик.

«Русское Радио» укрепляет свое цифровое присутствие, занимая лидирующие позиции в социальных сетях. Во «ВКонтакте» радиостанция входит в список пяти самых популярных по размеру аудитории, собрав в своем сообществе около 1 млн подписчиков. В «Одноклассниках» видеоматериалы, посвященные юбилейному шоу и 30-й церемонии вручения премии «Золотой Граммофон», набрали свыше 17 млн просмотров.

Традиционный эфир «Русского Радио» ежемесячно собирает более 23 млн слушателей. При этом цифровые активы станции — подкасты, музыкальные подборки и онлайн-трансляции — суммарно набирают свыше 39 млн прослушиваний в месяц, демонстрируя растущий охват аудитории в интернете.

Ранее в Москве на сцене «ВТБ Арены» в рамках юбилейного шоу к 30-летию «Русского Радио» и премии «Золотой Граммофон» выступили ведущие российские исполнители. Их номера сопровождались мультимедийными спецэффектами, огненными «фонтанами» и «дождем» из блесток.

