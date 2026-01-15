Хакер открестился от своих слов о взломе МАХ ТАСС: анонимный хакер опроверг свои слова о взломе мессенджера МАХ

Анонимный хакер, заявивший накануне о взломе мессенджера MАХ, признался, что это ложная информация, сообщает ТАСС. По его словам, утечки базы данных не существует, а он «следит за развитием событий в мессенджере MАХ с большим уважением».

Я хотел бы уточнить, что мой предыдущий пост относительно базы данных был неправильным; такой базы данных не существует. Наше дальнейшее расследование других потенциальных критических уязвимостей не дало результатов. Не было крупномасштабного взлома. Я продолжаю следить за развитием событий в мессенджере MАХ с большим уважением и интересом. Спасибо за ваше понимание, — написал аноним.

14 января ряд анонимных источников рассказали о возможной массовой компрометации данных пользователей сервиса MАХ. В результате инцидента могли пострадать личные данные около 15 млн человек. Однако представители компании сразу же дали опровержение.

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ сообщили, что использовать разные пароли для разных сервисов и подключать двухфакторную аутентификацию необходимо для защиты учетных записей от взлома. Кроме того, следует проверять, не попала ли электронная почта пользователя в утечки данных.