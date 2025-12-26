Россиянам раскрыли, как обезопасить учетные записи от взлома МВД: для защиты учетных записей от взлома нужна двухфакторная аутентификация

Использовать разные пароли для разных сервисов и подключать двухфакторную аутентификацию необходимо для защиты учетных записей от взлома, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Кроме того, следует проверять, не попала ли электронная почта пользователя в утечки данных.

Во-первых, разные пароли для разных сервисов — проще всего через менеджер паролей, который сам генерирует и хранит сложные комбинации. Во-вторых, обязательная двухфакторная аутентификация: даже украденный пароль без второго фактора бесполезен, — сказано в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, зачастую злоумышленники взламывают старый, забытый форум или сервис, где пользователь регистрировался давно. Затем, используя данные из утекшей базы с простым паролем, например «Котик123», они начинают подбирать его для доступа к почте, социальным сетям, игровым и даже финансовым сервисам. Если везде используется один и тот же пароль, злоумышленники получают доступ ко всем аккаунтам.

Ранее МВД России предупредило о появлении новой мошеннической схемы, связанной с рассрочками на популярных маркетплейсах. По сообщениям ведомства, злоумышленники, выдавая себя за участников партнерских программ, вводят граждан в заблуждение, обещая им легкий заработок.