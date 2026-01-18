Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 06:23

ВСУ попытались атаковать шесть районов Ростовской области

Слюсарь: в шести районах Ростовской области была отражена воздушная атака ВСУ

ВСУ
Воздушная атака ВСУ отражена в шести районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, никто не пострадал, данных о разрушениях не поступало.

Накануне вечером с 20:30 мск, минувшей ночью и сегодня утром в Ростовской области отражена воздушная атака в шести районах — Миллеровском, Морозовском, Милютинском, Чертковском, Шолоховском, Каменском, — написал он.

Ранее губернатор Ростовской области также опубликовал жуткие кадры последствий нападения украинских БПЛА на регион. ВСУ атаковали Ростов-на-Дону, предположительно, беспилотниками типа FP-1. Эти дроны длиной 3,5 метра способны пролетать до 1200 километров.

Кроме того, крещенские купания отменили в Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях из-за угрозы атаки украинских беспилотников. В Калужской и Тверской областях обсуждают формат купаний и способы их безопасной организации. Также ВСУ пытались атаковать энергосистему Луганской Народной Республики с помощью не менее 10 дронов самолетного типа.

ВСУ
атаки
военные
Ростовская область
ВСУ попытались атаковать шесть районов Ростовской области
