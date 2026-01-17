Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР ВСУ пытались атаковать энергосистему ЛНР с помощью не менее 10 дронов

Вооруженные силы Украины пытались атаковать энергосистему Луганской Народной Республики с помощью не менее 10 дронов самолетного типа, передает пресс-служба регионального Минтопэнерго. По данным ведомства, после четырех ударов произошло возгорание, энергооборудование существенно повредилось. В двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение.

Не менее 10 БПЛА самолетного типа ночью атаковали энергосистему республики. Большинство беспилотников удалось уничтожить, — сказано в сообщении.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, украинские солдаты буквально «осатанели».