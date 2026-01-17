Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 11:10

Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР

ВСУ пытались атаковать энергосистему ЛНР с помощью не менее 10 дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины пытались атаковать энергосистему Луганской Народной Республики с помощью не менее 10 дронов самолетного типа, передает пресс-служба регионального Минтопэнерго. По данным ведомства, после четырех ударов произошло возгорание, энергооборудование существенно повредилось. В двух муниципалитетах частично отсутствует энергоснабжение.

Не менее 10 БПЛА самолетного типа ночью атаковали энергосистему республики. Большинство беспилотников удалось уничтожить, — сказано в сообщении.

Ранее ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре на территории ЛНР. Атака была осуществлена с помощью беспилотников самолетного типа, что привело к возгоранию на энергообъекте и отключению электричества в ряде населенных пунктов.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины в период установившихся морозов бьют по энергетической инфраструктуре Запорожской области: по тепловым станциям, по подстанциям, энергетике. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, украинские солдаты буквально «осатанели».

ЛНР
удары
ВСУ
энергосистемы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Почему не работает WhatsApp 17 января: где сбои в России, сроки блокировки
В России ответили на призывы к США заняться Шпицбергеном
«За считанные секунды»: Хабенский рассказал о редком даре Золотовицкого
Экономист раскрыл, кому из россиян повысят пенсии в феврале
Погода в Москве в субботу, 17 января: ждем аномальный холод до -35?
Двухэтажный дом «остановил» автобус с пассажирами
Хрустящий картофель с куркумой и паприкой: секрет идеальной корочки!
Раскрыты последствия атаки ВСУ на энергосистему ЛНР
Проломивший череп новорожденному сыну россиянин арестован
Украинцев начали выгонять из Киева
На Камчатке зафиксировали толчки магнитудой 5,8
Россиянка осталась без глаза из-за линз
У блогера во время тренировки «взорвалась» силиконовая грудь
Полиция задержала владелицу сети пикантных «массажных» салонов
На Западе объяснили атаки ВСУ на танкеры в Черном море
Известный российский вратарь побил свой антирекорд в НХЛ
5 лучших быстрых блюд на ужин, обед, перекус: не надо долго стоять у плиты
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 января: где сбои в России
В Британии узнали о планах США расширить «Совет мира» Украиной и Венесуэлой
«Человеческие отношения»: Малышев поделился воспоминаниями о Золотовицком
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.