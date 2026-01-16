Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 17:34

«Радиостанция Судного дня» внезапно выдала неожиданное слово

Радиостанция УВБ-76 передала в эфир кодовое слово «пожарник»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В эфире загадочной радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучало кодовое слово «пожарник», сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который ведет мониторинг ее вещания. Сигнал был передан в пятницу, 16 января, в 15:39 по московскому времени. Его назначение неизвестно.

УВБ-76 начала вещание еще в 1970-х годах и относится к военным объектам России. Большую часть времени радиостанция излучает непрерывный жужжащий сигнал, за что в сообществе радиолюбителей ее часто называют «Жужжалкой».

Ранее в эфире «радиостанции Судного дня» два дня играла музыка. Сквозь помехи пробивалась песня What's Up группы 4 Non Blondes. В комментариях некоторые радиолюбители отметили, что музыку может транслировать не сама УВБ-76, а посторонние энтузиасты. Также на радиостанции звучал фрагмент из «Лебединого озера» Петра Чайковского.

Прежде УВБ-76 вышла в эфир со словом «татумари». Сообщение прозвучало после выступлений президента России Владимира Путина и главы Минобороны Андрея Белоусова на расширенной коллегии оборонного ведомства.

Россия
УВБ-76
радиостанции
сигналы
