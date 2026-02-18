Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 17:46

«Радиостанция Судного дня» выдала новый загадочный код

В эфире УВБ-76 прозвучало кодовое слово «снеточный»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В эфире радиостанции УВБ-76, известной также под названием «Радиостанция Судного дня», зафиксирована передача кодового обозначения «снеточный», сообщает Telegram-канале «УВБ-76 логи». Момент выхода в эфир зафиксирован в 15:40 по московскому времени.

НЖТИ 61270 СНЕТОЧНЫЙ 6816 0243, — прозвучало в эфире.

УВБ-76 представляет собой военную радиостанцию, функционирующую с 70-х годов прошлого века. В обычном режиме она транслирует короткий монотонный жужжащий сигнал, из-за чего в среде радиолюбителей получила неофициальное прозвище «Жужжалка».

Ранее радиостанция УВБ-76 выдала в эфир серию загадочных сигналов. За два часа 11 февраля было передано восемь сообщений подряд. Первое из них зафиксировали в 09:05 по московскому времени, последнее — в 11:33. В эфире прозвучали слова: «акрокрен», «рыболовный», «хлевотюк», «блицосидр», «вихлянье», «баранка», «придирчивый» и «уксопаб».

До этого радиостанция активизировалась 15 раз. Среди прочих сигналов в эфире прозвучало слово «СССР». Также были переданы кодовые наименования: «покладистый», «голубей», «кобочелн», «арыкочаек», «коломенка» и «ласка».

